Справжня рідкість: в гавані Санта-Барбари продають будинок на воді

Багато захопливих будинків Санта-Барбари, штат Каліфорнія, мають краєвиди на воду. Однак лише кілька розташовані в гавані, безпосередньо на воді. Один із таких унікальний будинків з'явився на ринку.

Це житло плаває в гавані з 1971 року. Воно єдине серед плавучих будинків, які зараз продають. Вартість такого унікального будинку становить 4,9 мільйона доларів.

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Життя на воді

Нинішні власники придбали будинок кілька років тому і повністю оновили його всередині. Житлова площа помешкання становить 120 квадратних метрів.

Плавучий будинок вміщує дві спальні, ванну кімнату та майстерню. Там є всі необхідні механізми, які потрібні були б людині на суші. Жителі помешкань на воді можуть припаркувати свої автомобілі в пристані для яхт і піти вниз по доку до будинку.

Зовні будинок може здатися не надто привабливим, адже він без даху та весь облицьований сірим деревом. Та інтер'єр вас по-справжньому здивує.

Сучасний інтер'єр у нейтральних тонах / Фото Sotheby's International Realty

Планування включає палубу на даху з місцями для сидіння, звідки відкривається краєвид на океан, гори та сусідню зграю яхт.

Агенти з лістингу кажуть, що будинок привернув увагу низки потенційних покупців. Його мають намір купити як місцеві жителі, так і відпочивальники.

Гавань з висоти пташиного польоту / Фото Sotheby's International Realty