Это жилье плавает в гавани с 1971 года. Оно единственное среди плавучих домов, которые сейчас продают. Стоимость такого уникального дома составляет 4,9 миллиона долларов.
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Жизнь на воде
Нынешние владельцы приобрели дом несколько лет назад и полностью обновили его. Жилая площадь дома составляет 120 квадратных метров.
Плавающий дом вмещает две спальни, ванную комнату и мастерскую. Там есть все необходимые механизмы, которые потребовались бы человеку на суше. Жители помещений на воде могут припарковать свои автомобили в пристани для яхт и пойти вниз по доку к дому.
Внешне дом может показаться не слишком привлекательным, ведь он без крыши и весь облицован серым деревом. И интерьер вас по-настоящему удивит.
Современный интерьер в нейтральных тонах / Фото Sotheby's International Realty
Планировка включает палубу на крыше с местами для сидения, откуда открывается вид на океан, горы и соседнюю стаю яхт.
Агенты по листингу говорят, что здание привлекло внимание ряда потенциальных покупателей. Его намерены купить как местные жители, так и отдыхающие.
Гавань с высоты птичьего полета / Фото Sotheby's International Realty