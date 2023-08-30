Справжня перлина: продають будинок серед лісу з власним водоспадом

Цей будинок у місті Барр, штат Вермонт, привернув багато уваги. Нечасто можна побачити житло, біля якого протікає рівчак з водоспадом.

Резиденція з чотирма спальнями нещодавно вийшла на ринок, але вже впала в ціні на 20 тисяч доларів. Зараз нерухомість коштує 880 тисяч доларів.

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Навколо лише краса природи та спокій

Будинок виконаний у стилі середини минулого століття, тож тут помітні "чисті лінії, мінімалістична естетика та бездоганний зв'язок між внутрішнім і зовнішнім просторами", – зазначають в оголошенні.

Теперішні власники, які продають будинок, придбали його у 2020 році. Кажуть, що шукали унікальне житло, тому із завданням впоралися.

Житлова зона / Фото Realtor

"Дім побудований у 1981 році, тому ми оновили багато речей, але зберегли меблі з тикового дерева. Ванні кімнати та кухню також оновлено. Ми переробили весь зовнішній вигляд. Це дійсно гарний дім", – розповідає власник Півер.

Інтер'єр кухні, яка виходить на балкон / Фото Realtor

Найбільшою особливістю власності є рів, з якого тече водоспад. Він завжди був першою темою для обговорення, коли до господарів приходили нові гості. Цікаво, що водоспад можна регулювати за потреби.

Невеликий міст через воду з'єднує будинок з гаражем. Також є кілька патіо – ідеальних місць для відпочинку на природі. Навколо будинку тиша і спокій. Схожого житла поблизу немає ніде, запевняють власники.

Вночі надворі дуже атмосферно / Фото Realtor