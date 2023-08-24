До Дня Незалежності України 24 Канал розповідає про результати, успіхи, плани Корпорації Нерухомості РІЕЛ. Які об'єкти компанія реалізувала від початку російського повномасштабного вторгнення та який проєкт вдалося запустити в сьогоднішніх реаліях – далі.
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Один із напрямків діяльності – благодійність
Корпорація Нерухомості РІЕЛ активно допомагає захисникам України. Зокрема, здійснює закупівлю та передачу найнеобхіднішого: від військового спорядження до медикаментів. Окрім цього, девелопером було придбано багато автомобілів та FPV-дронів, які сьогодні суттєво впливають на перебіг війни та зміцнюють позиції ЗСУ.
Важливо, що представники компанії зустрічаються із військовими та передають допомогу безпосередньо із рук в руки.
Цього разу знову були в наших друзів у 3-му і 4-му батальйонах "Свобода" Бригади швидкого реагування НГУ "Рубіж", що боронять українські землі на східному фронті,
– розповідають в Корпорації Нерухомості РІЕЛ.
Також компанія надає спонсорську підтримку осередку Пласту у Львові. Тут зазначають, що це – хороший спосіб долучитися до розвитку сильної та патріотично свідомої молоді.
Будівництво триває
Завдяки злагодженій роботі команди, Корпорації Нерухомості РІЕЛ вдалося завершити роботу й отримати сертифікати готовності до експлуатації на кілька об’єктів. У Львові девелопер здав будинки К-4 і К-5 у житловому комплексі "Америка". Також повністю введено в експлуатацію сьому чергу ЖК "Велика Британія" і клубного будинку "Ярославенка".
ЖК "Велика Британія" від КН РІЕЛ / Фото РІЕЛ
У Києві введено в експлуатацію дві з трьох черг ЖК Ok’Land, підземний паркінг у ЖК "Львівська Площа" та два будинки в ЖК Great. До кінця 2024 року компанія планує добудувати всі розпочаті до вторгнення Росії в Україну об'єкти. Ця діяльність важлива з кількох аспектів. По-перше, компанія працює на зміцнення економіки країни. По-друге, тисячі українців зможуть стати власниками нового житла. Враховуючи кількість зруйнованих будівель, сьогодні це неймовірно важливо.
Корпорація Нерухомості РІЕЛ продовжує робити те, що вміє найкраще – будувати сучасне, якісне та надійне житло. Ми гарантуємо, що кожен наш клієнт отримає свою нерухомість, у яку він вклав свої кошти, довірившись нам,
– зазначає девелопер.
Та реалізацією раніше запущених об'єктів діяльність компанії не обмежується. Зараз КН РІЕЛ працює над житловим комплексом бізнес-класу Maxima Residence. Це перший ЖК, що зводиться спільно з іноземним партнером – турецьким девелопером Bosphorus Development.
Детальніше Місце для людей, які прагнуть більшого: КН РІЕЛ розпочала продаж квартир у ЖК Maxima Residence
Відомо, що ЖК Maxima Residence – це один 26-поверховий будинок, де передбачено 486 різнопланових помешкань. Побудують його за монолітно-каркасною технологією, стіни будуть зведені з цегли, а для утеплення стін використовуватимуть мінеральну вату.
ЖК Maxima Residence від КН РІЕЛ та Bosphorus Development / Фото РІЕЛ
Локацією обрали столичний Печерськ. Поруч – розвинута інфраструктура: дитячі дошкільні навчальні заклади, школи, ліцеї та гімназії, стадіони та магазини. До того ж в КН РІЕЛ розповіли, що пропрацюють й внутрішню інфраструктуру комплексу. Зокрема, тут передбачене сучасне лобі, консьєрж-сервіс, лаунж-зону з терасою для спільного використання, дитячу кімнату, зони відпочинку.
Про хід будівництва цього та інших об'єктів КН РІЕЛ продовжує інформувати на своєму сайті.
Участь у міжнародній конференції з питань відновлення України (URC 2023)
У червні 2023 року представники Корпорації Нерухомості РІЕЛ відвідали Велику Британію, де взяли участь у конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference).
Наша команда була запрошена на захід як гості. Головний меседж, який ми почули на цьому форумі: "Україна як держава буде забезпечена фінансовою підтримкою стільки часу, скільки це буде потрібно. Як під час війни, так і після неї",
– розповів Генеральний директор КН РІЕЛ Ростислав Мельник.
Відразу після конференції почали формуватися додаткові міжнародні фонди і програми фінансування України. Тож можна зробити висновок, що Україна цікава інвесторам, і надалі цей інтерес лише зростатиме.