До Дня Незалежності України 24 Канал розповідає про результати, успіхи, плани Корпорації Нерухомості РІЕЛ. Які об'єкти компанія реалізувала від початку російського повномасштабного вторгнення та який проєкт вдалося запустити в сьогоднішніх реаліях – далі.

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Один із напрямків діяльності – благодійність

Корпорація Нерухомості РІЕЛ активно допомагає захисникам України. Зокрема, здійснює закупівлю та передачу найнеобхіднішого: від військового спорядження до медикаментів. Окрім цього, девелопером було придбано багато автомобілів та FPV-дронів, які сьогодні суттєво впливають на перебіг війни та зміцнюють позиції ЗСУ.

Важливо, що представники компанії зустрічаються із військовими та передають допомогу безпосередньо із рук в руки.

Цього разу знову були в наших друзів у 3-му і 4-му батальйонах "Свобода" Бригади швидкого реагування НГУ "Рубіж", що боронять українські землі на східному фронті,

– розповідають в Корпорації Нерухомості РІЕЛ.

Також компанія надає спонсорську підтримку осередку Пласту у Львові. Тут зазначають, що це – хороший спосіб долучитися до розвитку сильної та патріотично свідомої молоді.

Будівництво триває

Завдяки злагодженій роботі команди, Корпорації Нерухомості РІЕЛ вдалося завершити роботу й отримати сертифікати готовності до експлуатації на кілька об’єктів. У Львові девелопер здав будинки К-4 і К-5 у житловому комплексі "Америка". Також повністю введено в експлуатацію сьому чергу ЖК "Велика Британія" і клубного будинку "Ярославенка".



ЖК "Велика Британія" від КН РІЕЛ / Фото РІЕЛ

У Києві введено в експлуатацію дві з трьох черг ЖК Ok’Land, підземний паркінг у ЖК "Львівська Площа" та два будинки в ЖК Great. До кінця 2024 року компанія планує добудувати всі розпочаті до вторгнення Росії в Україну об'єкти. Ця діяльність важлива з кількох аспектів. По-перше, компанія працює на зміцнення економіки країни. По-друге, тисячі українців зможуть стати власниками нового житла. Враховуючи кількість зруйнованих будівель, сьогодні це неймовірно важливо.

Корпорація Нерухомості РІЕЛ продовжує робити те, що вміє найкраще – будувати сучасне, якісне та надійне житло. Ми гарантуємо, що кожен наш клієнт отримає свою нерухомість, у яку він вклав свої кошти, довірившись нам,

– зазначає девелопер.

Та реалізацією раніше запущених об'єктів діяльність компанії не обмежується. Зараз КН РІЕЛ працює над житловим комплексом бізнес-класу Maxima Residence. Це перший ЖК, що зводиться спільно з іноземним партнером – турецьким девелопером Bosphorus Development.

Детальніше Місце для людей, які прагнуть більшого: КН РІЕЛ розпочала продаж квартир у ЖК Maxima Residence

Відомо, що ЖК Maxima Residence – це один 26-поверховий будинок, де передбачено 486 різнопланових помешкань. Побудують його за монолітно-каркасною технологією, стіни будуть зведені з цегли, а для утеплення стін використовуватимуть мінеральну вату.



ЖК Maxima Residence від КН РІЕЛ та Bosphorus Development / Фото РІЕЛ

Локацією обрали столичний Печерськ. Поруч – розвинута інфраструктура: дитячі дошкільні навчальні заклади, школи, ліцеї та гімназії, стадіони та магазини. До того ж в КН РІЕЛ розповіли, що пропрацюють й внутрішню інфраструктуру комплексу. Зокрема, тут передбачене сучасне лобі, консьєрж-сервіс, лаунж-зону з терасою для спільного використання, дитячу кімнату, зони відпочинку.

Про хід будівництва цього та інших об'єктів КН РІЕЛ продовжує інформувати на своєму сайті.

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