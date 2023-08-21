Маєток, який шокує: у Пенсільванії продають будинок з власною в'язницею

Цегляний особняк на першокласній території в Бедфорді, штат Пенсильванія, здивував усіх на ринку. Його продають разом із вʼязницею, де, мовляв, "можна розмістити непокірних гостей".

Насправді всьому є історичне пояснення. Раніше це справді була вʼязниця, де відбували покарання. А будинок, що продають, був житлом наглядача.

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Нерухомість шокувала всіх

Власність із великим будинком та в'язницею продають за 274 900 доларів. Житловий особняк площею 325 квадратних метрів датується 1895 роком. У будинку є п'ять спалень і одна повна ванна кімната. Інтерʼєр цікавий тим, що всередині є аж сім камінів: у всіх спальнях, у вітальні та їдальні.

Спальня в особняку / Фото Gary Green

Будівля в'язниці досі оснащена камерами з ґратами. Можливо, нерухомість придбає той, хто зацікавиться її історією?

"Чесно кажучи, це трохи моторошно, але дуже, дуже круто. Будинок у тому самому стані, у якому його колись залишили, з усіма кресленнями, коли там перебували в'язні", – каже агент з нерухомості Гері Грін.

В'язниця перебуває в тому стані, в якому її колись покинули / Фото Gary Green

Згідно з опублікованими звітами, в'язниця працювала понад 100 років. У багатьох камерах досі є металеві ліжка, а табличка на будівлі вказує, що будівництво в’язниці коштувало 25 тисяч доларів.

Попри своє минуле, будівля в'язниці може мати зовсім інше майбутнє. "У мене є пропозиції від людей, які бажають відкрити там магазини, квартири, комерційне підприємство тощо", – ділиться Грін.