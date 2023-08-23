Важко повірити: колись цей неймовірний будинок був звичайною школою

У престижному районі Порт-Дугласа продають чарівний будинок у приватному місці. Важко повірити, що раніше це була просто будівля школи.

Оригінальну школу Порт-Дугласа збудували через рік після заснування містечка та відкрили 11 листопада 1879 року. Відомо, що спочатку там вчилися 55 дітей. Згодом, у 1989 році, школу капітально відремонтували та переоблаштували на будинок площею 1181 квадратний метр.

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Будинок використовували навіть як художню галерею

У цьому ж році додали дві нові спальні, а оригінальну північну веранду відновили вже у 2018-му. У будинку організовували багато заходів.

Його використовували як художню галерею та місце проведення відомої школи кулінарної майстерності School House International Master Chef. У той час помешкання було приватним будинком та кафе.



Вітальня з цікавими деталями / Фото Supplied

"Це визначна пам'ятка виняткового характеру", – каже агент з нерухомості Тоні Солтіс, який займається продажем будинку.

Окрім спалень, у будинку є кухня, а також вітальня та їдальня, які мають свої помітні особливості – п'ятиметрову стелю та французькі двері. Звідти можна потрапити на веранду шириною 3 метри.

Світла й простора кухня / Фото Supplied

Будинок розташований на високому, але затишному місці, серед пишних садів. До пляжу йти всього лише кілька хвилин. Агент з нерухомості розповів, що разом з будинком є дозвіл на будівництво трьох додаткових помешкань для гостей.