Понад 80 охочих: чому цей напівзнищений будинок усі так хочуть купити

Будинок у Логані, Австралія, став вірусним на сайтах з продажу нерухомості. Хоча він у непридатному для життя стані, все одно має великий попит. Агенти кажуть, що зараз на житло претендують близько 80 людей.

Раніше цей будинок слугував тимчасовим житлом – його здавали в оренду. Та з часом власники перестали за ним доглядати, тож дім одного разу понищили вандали. Збитки серйозні, тож новим господарям потрібно буде вкласти багато грошей в ремонт. Чому ж тоді на це житло претендують стільки людей – відповідь не забарилася.

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Будинок продадуть на дуже рідкісному аукціоні

Це житло викликало справжній ажіотаж на ринку. Лише за тиждень кількість кліків на одному із місцевих сайтів нерухомості склала 38 420 осіб. Усе через те, що будинок продадуть на аукціоні, який проводять дуже рідко – безрезервному. Тобто мінімальної ціни, за яку власник готовий буде віддати будинок, немає. Тож багато людей сподіваються придбати це житло за нижчою ціною, ніж ринкова.

Житло намагалися зруйнувати невідомі / Фото Realestate

Будинок розташований на кутовій ділянці площею 579 метрів квадратних. Він вміщує чотири спальні та одну ванну кімнату. Покупці, які вже попередньо зареєструвалися на аукціон, мають різні плани щодо потенційного житла. Одні кажуть, що хочуть знести його, а на тому місці побудувати дім мрії. Інші хочуть зробити повний ремонт і заселити орендаря. А ще кілька покупців хотіли б там жити.

Будинок потребує ремонту / Фото Realestate

Директор Apollo Auctions Джастін Нікерсон, який буде проводити аукціон без резервної ціни, каже, що така подія – справжня рідкість.

"За свою кар’єру аукціоніста я провів лише декілька таких аукціонів, і це викликає ажіотаж, тому що це можливість для людей купувати за ціною, нижчою від ринкової, і це збуджує покупців", – каже Нікерсон.

Записи про власність показують, що будинок востаннє переходив з рук в руки за 300 тисяч доларів у 2016 році. У 2018 році його здавали в оренду за 335 доларів на тиждень.