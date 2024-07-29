Подорож у минуле: зазирніть у будинок, де 50 років тому "зупинився час"

У центрі британського містечка Саутволд виставили на аукціон справжню "капсулу часу". Це старий будинок з двома спальнями, де за останні 50 років нічого не змінилося.

За "подорож у минуле" потрібно буде заплатити 250 тисяч фунтів (близько 13,5 мільйона гривень). Об’єкт нерухомості продадуть з прибудовою в сусідському саду.

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Будинок, якого ніхто не торкався 50 років

Інтер'єр спалень та незвичне планування кухні в цьому будинку справді не змінювалося десятиліттями. Недоторканою залишилася також ванна кімната, до якої можна потрапити лише зовні.

Старомодна кухня / Фото Media Drum Images

Рієлтори кажуть, що радитимуть новому власникові перепланувати одну зі спалень. Так господар матиме більше місця, щоб облаштувати сучасний санвузол.

Ідеальне розташування в центрі міста. Тут величезний потенціал для здачі в оренду на Airbnb, крім того, можна облаштувати затишне сімейне гніздечко. Ми вважаємо, що це чудова можливість за такі гроші,

– каже один з агентів.

Вітальня, у якій десятиліттями нічого не змінювали / Фото Media Drum Images

До власності належить також сад і старий колодязь з помпою, який можна буде переробити.

Оголошення про продаж будинку опублікували також на популярній у Британії соціальній платформі Reddit. Там пост викликав справжню дискусію серед користувачів. Здебільшого коментатори критикували будинок: "Вибачте, ви хочете сказати, що якщо мені потрібно в туалет, то треба вибігати на вулицю?" – запитав один з учасників обговорення.

Користувачі кажуть, що старий занедбаний будинок "хочуть продати за всі гроші світу".