Подорож у минуле: зазирніть у будинок, де 50 років тому "зупинився час"
Джерело:The Mirror
У центрі британського містечка Саутволд виставили на аукціон справжню "капсулу часу". Це старий будинок з двома спальнями, де за останні 50 років нічого не змінилося.
За "подорож у минуле" потрібно буде заплатити 250 тисяч фунтів (близько 13,5 мільйона гривень). Об’єкт нерухомості продадуть з прибудовою в сусідському саду.
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Будинок, якого ніхто не торкався 50 років
Інтер'єр спалень та незвичне планування кухні в цьому будинку справді не змінювалося десятиліттями. Недоторканою залишилася також ванна кімната, до якої можна потрапити лише зовні.
Рієлтори кажуть, що радитимуть новому власникові перепланувати одну зі спалень. Так господар матиме більше місця, щоб облаштувати сучасний санвузол.
Ідеальне розташування в центрі міста. Тут величезний потенціал для здачі в оренду на Airbnb, крім того, можна облаштувати затишне сімейне гніздечко. Ми вважаємо, що це чудова можливість за такі гроші,
– каже один з агентів.
До власності належить також сад і старий колодязь з помпою, який можна буде переробити.
Оголошення про продаж будинку опублікували також на популярній у Британії соціальній платформі Reddit. Там пост викликав справжню дискусію серед користувачів. Здебільшого коментатори критикували будинок: "Вибачте, ви хочете сказати, що якщо мені потрібно в туалет, то треба вибігати на вулицю?" – запитав один з учасників обговорення.
Користувачі кажуть, що старий занедбаний будинок "хочуть продати за всі гроші світу".