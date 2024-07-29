За "путешествие в прошлое" нужно будет заплатить 250 тысяч фунтов (около 13,5 миллиона гривен). Объект недвижимости продадут с пристройкой в соседском саду.
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Дом, которого никто не касался 50 лет
Интерьер спален и необычная планировка кухни в этом доме действительно не менялась десятилетиями. Нетронутой осталась также ванная комната, в которую можно попасть только снаружи.
Старомодная кухня / Фото Media Drum Images
Риэлторы говорят, что будут советовать новому владельцу перепланировать одну из спален. Так хозяин будет иметь больше места, чтобы обустроить современный санузел.
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– говорит один из агентов.
Гостиная, в которой десятилетиями ничего не меняли / Фото Media Drum Images
К собственности принадлежит также сад и старый колодец с помпой, который можно будет переделать.
Объявление о продаже дома опубликовали также на популярной в Британии социальной платформе Reddit. Там пост вызвал настоящую дискуссию среди пользователей. В основном комментаторы критиковали дом: "Извините, вы хотите сказать, что если мне нужно в туалет, то надо выбегать на улицу?" – спросил один из участников обсуждения.
Пользователи говорят, что старый заброшенный дом "хотят продать за все деньги мира".