Ну дуже бажане житло: цей будинок у Сіднеї продали за 90 секунд

У Сіднеї на торги виставили трикімнатний будинок, що розташований в районі Чатсвуда. Його продали за велику суму всього за 90 секунд.

Дев'яносто секунд знадобилося Діну та Даніель Фрай, щоб продати свій будинок у Чатсвуді, де вони жили 15 років. Кінцева ставка – 3,45 мільйона доларів, а це на 700 тисяч доларів більше, ніж початкова ціна.

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"Все закінчилося миттєво"

Понад 150 груп оглянули гарний трикімнатний будинок Innesglen. Вісім учасників зареєструвалися на торги. Вони стартували з вартістю 2,7 мільйона доларів.

Потім почалися "агресивні ставки", головним чином із кроком у 50 тисяч доларів. І через півтори хвилини молоток "впав" на 3,45 мільйона доларів, а новими власниками стала молода сім'я з Чатсвуда.



Гарна вітальня білого кольору з чорними акцентами / Фото Realestate

Очевидно, що будинок виявився перлиною для багатьох людей. По-перше, він досить великий. Дім має площу майже 800 квадратних метрів. По-друге, він розташований у дуже бажаному районі. Кількість об'єктів нерухомості, які продають у Чатсвуді скоротилася на 50 відсотків. По-третє, зараз люди купують старіші будинки з метою розширення, бо так бюджетніше.

Затишна спальня / Фото Realestate

"Вісімнадцять місяців тому вартість ремонту була настільки високою, що люди хотіли повністю готові будинки, але зараз ця нерухомість коштує від 5 до 6 мільйонів доларів, тому люди повертаються до покупки старого будинку на хорошій вулиці з метою його розширення. майбутнє", – каже агент з нерухомості.

Гарна відпочинкова зона під накриттям / Фото Realestate