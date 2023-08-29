Просто прекрасний: зазирніть у чарівний будинок у курортному стилі, який відновлювали 10 років

У прибережному містечку Норт-Хейвена продають чарівний будинок 80-х. Ще 10 років тому він був у жахливому стані, але зараз ну просто неймовірний.

Нерухомість за адресою Ellaway Ave, 14, з'явилася у продажу з орієнтовною ціною від 1,1 до 1,2 мільйона доларів. Власник Марк і його дружина придбали житло в 2009 році й вирішили вкласти туди всі свої сили.

Зверніть увагу Благодійність та зміцнення економіки: як КН РІЕЛ наближує перемогу України

Особливий будинок з "другим диханням"

Марк розповів, що йому загалом подобаються старі архітектурні місця 80-х років. А цей будинок у Норт-Хейвені його взагалі вразив.

"Мені сподобалася унікальність цього місця. Він був у жахливому стані та застарілим, і я шукав проєкт, тому ми купили його та взялися до роботи – і приблизно через 10 років ми закінчили. Це була велика робота", – поділився Марк.

Власники хотіли створити сучасну атмосферу, водночас зберігаючи певні оригінальні деталі. Наприклад, вони зробили акцент на старовинному центральному атріумі, лише трохи оновивши його.

Світлий і сучасний інтер'єр / Фото Realestate

Загалом у будинку є чотири спальні, кілька розважальних зон та житлова кімната відкритого планування. Задній двір створений у курортному, тропічному стилі.

Власники вирішили продати будинок, бо їхні діти виросли й живуть окремо. А самі вони не мають потреби в такій великій житловій площі.