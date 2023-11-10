Близький до досконалості: погляньте, як прекрасно зберігся будинок, якому вже понад 200 років

У Піттсбурзі продають історичний будинок 1786 року. Попри більш ніж 200-річне існування, житло збереглося в чудовому стані, і це просто вражає.

Історичне майно з'явилося на ринку в жовтні за майже 4 мільйони доларів. Це фермерський будинок з чотирма спальнями, що розташований на приватній ділянці площею 1,5 гектара.

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Один із найстаріших будинків у районі

За чутками, це був перший будинок у районі Фокс-Чапел. Однак агенти зійшлися на думці, щоб презентувати його як один із найстаріших. Теперішні власники цінують кожну оригінальну деталь у будинку, саме тому він так добре зберігся. До слова, господарі придбали цей маєток ще в 1992 році.

"Перероблений камінь, витесані вручну дерев'яні балки та неймовірна історична значущість – він справді ексклюзивний", – каже агент з лістингу.

Хоч власники зберегли дуже багато оригінальних деталей, проте про сучасні винаходи людства не забули. Вони добре облаштували будинок усією технікою, яку тільки можна було купити.

Розкішний маєток 1786 року / Фото Realtor

Окрім спалень, у будинку ще є кухня шеф-кухаря, чотири ванних кімнати, бібліотека, кімната для зборів, вітальня з баром і кімната для сніданку. Одразу за скляними французькими дверима розташована приватна доглянута територія. Гарно відпочити можна у внутрішніх двориках чи на критих терасах. Так, їх є кілька.

"Вишуканий позачасовий дизайн із чудовими деталями та оздобленням. Він справді настільки близький до досконалості, наскільки це можливо", – зазначив агент.

Також до вартості належить сарай та гараж, що може вмістити до 5 авто. Останній переоблаштувати з кількох історичних стаєнь. Сам будинок огороджений, з воротами дистанційного керування.