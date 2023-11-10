Историческое имущество появилось на рынке в октябре почти за 4 миллиона долларов. Это фермерский дом с четырьмя спальнями, расположенный на частном участке площадью 1,5 гектара.

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Один из самых старых домов в районе

По слухам, это было первое здание в районе Фокс-Чапел. Однако агенты сошлись во мнении, чтобы презентовать его как один из старейших. Нынешние владельцы ценят каждую оригинальную деталь в доме, поэтому он так хорошо сохранился. К слову, хозяева приобрели это имение еще в 1992 году.

"Переделанный камень, вытесанные вручную деревянные балки и невероятная историческая значимость – он действительно эксклюзивный", – говорит листинговый агент.

Хотя владельцы сохранили очень много оригинальных деталей, однако о современных изобретениях человечества не забыли. Они хорошо обустроили здание всей техникой, которую только можно было купить.

Роскошное имение 1786 года / Фото Realtor

Кроме спален, в доме есть кухня шеф-повара, четыре ванных комнаты, библиотека, комната для сборов, гостиная с баром и комната для завтрака. Сразу за стеклянной французской дверью расположена частная ухоженная территория. Хорошо отдохнуть можно во внутренних двориках или крытых террасах. Да, их есть несколько.

"Изысканный вневременной дизайн с великолепными деталями и отделкой. Он действительно настолько близок к совершенству, насколько это возможно", - отметил агент.

Также к стоимости относится сарай и гараж, которые могут вместить до 5 авто. Последний переоборудовать из нескольких исторических конюшен. Само здание огорожено, с воротами дистанционного управления.