Натовп людей хоче купити будинок, у якому не можна жити: що тут не так

У Сан-Франциско за пів мільйона доларів продають будинок з трьома спальнями. Його вартість значно нижча за ціни на інші подібні житла, проте є одне "але".

Річ у тім, що нові власники не зможуть жити в будинку ще 29 років. Адже, за документами, до 2053 року це житло належить орендарям.

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Будинок за пів мільйона в Сан-Франциско

Будинок площею 100 квадратних метрів вміщує три спальні та дві ванні кімнати. Усі сусіди спантеличені його вартістю, адже житло точно оцінять дорожче.

Мій чоловік зайшов і сказав, щоб ми виглянули у вікно. Там була черга від будинку до середини кварталу. Це стало великою несподіванкою для всіх нас, хто живе на цій вулиці,

– поділилися сусіди.

Продажем будинку займається рієлторська компанія, яка вказала в оголошенні, що "будинок зайнятий орендарями й продається як є". Покупець зможе жити у ньому аж у 2053 році.

Майже тридцять років. Не думаю, що ми доживемо до цього часу. Новий власник повинен буде купити будинок з урахуванням дуже тривалого терміну оренди, який зараз пропонується одній людині,

– додало подружжя.

Нинішній орендар надалі житиме в будинку й платитиме ту саму суму за оренду (417 доларів на місяць).

Помилка власників

Адвокат, який спеціалізується на законах про оренду житла: "Я бачив таке раніше. Це свого роду недбалий спосіб планування спадщини. "Я хочу залишити цій людині деяку гарантію, щоб вона не турбувалася про те, де житиме". Я думаю, їм слід було вчинити інакше".

На його думку, цей будинок призначений для дуже унікального покупця, який готовий отримати велику знижку. Та, очевидно, таких людей більш ніж достатньо, адже вартість житла і так дуже приваблива.