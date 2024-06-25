Дело в том, что новые владельцы не смогут жить в доме еще 29 лет. Ведь, по документам, до 2053 года это жилье принадлежит арендаторам.

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Дом за полмиллиона в Сан-Франциско

Дом площадью 100 квадратных метров вмещает три спальни и две ванные комнаты. Все соседи озадачены его стоимостью, ведь жилье точно оценят дороже.

Мой муж зашел и сказал, чтобы мы выглянули в окно. Там была очередь от дома до середины квартала. Это стало большой неожиданностью для всех нас, кто живет на этой улице,

– поделились соседи.

Продажей дома занимается риелторская компания, которая указала в объявлении, что "дом занят арендаторами и продается как есть". Покупатель сможет жить в нем только в 2053 году.

Почти тридцать лет. Не думаю, что мы доживем до этого времени. Новый владелец должен будет купить дом с учетом очень длительного срока аренды, который сейчас предлагается одному человеку,

– добавили супруги.

Нынешний арендатор в дальнейшем будет жить в доме и платить ту же сумму за аренду (417 долларов в месяц).

Ошибка владельцев

Адвокат, который специализируется на законах об аренде жилья: "Я видел такое раньше. Это своего рода небрежный способ планирования наследства. "Я хочу оставить этому человеку некоторую гарантию, чтобы он не беспокоился о том, где будет жить". Я думаю, им следовало поступить иначе".

По его мнению, этот дом предназначен для очень уникального покупателя, который готов получить большую скидку. И, очевидно, таких людей более чем достаточно, ведь стоимость жилья и так очень привлекательная.