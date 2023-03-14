Неокласичний середземноморський особняк був місцем для зйомок фільму "Щоденники принцеси" з Енн Гетевей і Джулія Ендрюс у головних ролях. Тепер його продають за 8,9 мільйона доларів.

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Тут знімали "Щоденники принцеси"

У фільмі цей будинок був місцем вигаданої школи, яку відвідувала принцеса Мія до того, як її справжню особу викрили.

Територія навколо дому неперевершена, тому зйомки відбувалися саме тут невипадково. Резиденція розкриває неперевершений вид на затоку, місто та ліс, що є справжньою рідкістю.



З балкона відкриваються неймовірні краєвиди / Фото Realtor

Власники будинку придбали нерухомість за 5,7 мільйона доларів у 2009 році. Їхня донька була прихильницею "Щоденників принцеси".

Що всередині

Особняк площею понад 420 квадратних метрів має чотири спальні та три ванни. У кожній кімнаті є панорамні вікна.

Інтер'єр будинку в неокласичному стилі / Фото Realtor

Будинок вміщує елегантну вітальню, яка веде до офіційної їдальні та оновленої кухні з куточком для сніданку. Серед інших зручностей – медіакімната, тренажерний зал і розкішний сад на даху.