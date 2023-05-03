На свій страх і ризик: яке житло можна придбати за 10 тисяч фунтів в Англії

В англійському місті Ведсбері продають будинок за дуже низькою ціною – 10 тисяч фунтів стерлінгів. Однак придбати будинок наважиться не кожен через його стан.

Будинок перебуває в такому поганому стані, що всім, хто хоче його оглянути, радять вдягати відповідний одяг і взуття. Його продадуть на аукціоні 18 травня.

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Який вигляд має будинок за 10 тисяч фунтів

Напівзруйнований будинок розташований позаду дороги за садом. Власність складається з холу, двох кімнат для прийому гостей, кухні без обладнання, ванної кімнати без обладнання, коридору та двох спалень.

На фото видно, що всередині будинку, схоже, була пожежа. Там обвуглені стіни та забиті дошками вікна й двері.



У будинку, схоже колись була пожежа / Фото Zoopla

Сади навколо будинку входять у вартість нерухомості. Аукціон транслюватимуть у прямому ефірі, початкова ставка – 10 000 фунтів стерлінгів.



Є кімнати в трохи кращому стані / Фото Zoopla

Через напіврозвалений стан будинок не можна буде придбати до аукціону. Це досить небезпечно. Аукціоністи відмовляються брати на себе цю відповідальність.



У будинку треба зробити капітальний ремонт / Фото Zoopla