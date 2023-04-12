Який будинок можна придбати в Англії за 330 тисяч фунтів

У Корбі, Нортгемптоншир, продають будинок з чотирма спальнями за 330 тисяч фунтів стерлінгів. Спочатку може здатися, що це прекрасний варіант, але житло потребує ремонту.

В будинку відсутня досить важлива деталь, яка може відштовхнути деяких покупців, – тут немає підлоги. Та й взагалі в домі треба зробити майже все.

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Сімейний будинок потребує ремонту

Тут є велика вітальня, їдальня з кухнею, а також кабінетом і підсобним приміщенням внизу. На першому поверсі розміщені чотири спальні середнього розміру та дві ванні кімнати – тож не буде зайвих суперечок щодо ранкової рутини.

На першому поверсі немає підлоги, тобто бетонний фундамент повністю видно. Нагорі – ситуація схожа. На стінах також відкрита цегляна кладка. Усе потребує роботи.



В будинку нема підлоги / Фото Jam Press

Хоча цей будинок потребує повного ремонту, можливість відновити його колишню красу є. Це справді рідкісна можливість. Дозвіл на розбудову будинку вже надано,

– каже агент з нерухомості Чарльз Стюарт.

Раніше у домі був передпокій, звідки був доступ до туалету, кухні, вітальні, їдальні. Також були чотири спальні та сімейна ванна кімната.



Усе потребує ремонту / Фото Jam Press

Біля будинку є невеликий сад, який можна розширити. Також поблизу можна облаштувати стоянку для авто.