В доме отсутствует достаточно важная деталь, которая может оттолкнуть некоторых покупателей – здесь нет пола. Да и вообще в доме нужно сделать почти все.

Обратите внимание Как выгодно купить жилье в Киеве: украинский девелопер анонсировал весеннюю акцию

Семейный дом требует ремонта

Здесь есть большая гостиная, столовая с кухней, а также кабинетом и подсобным помещением внизу. На первом этаже размещены четыре спальни среднего размера и две ванные комнаты – так что не будет лишних споров относительно утренней рутины.

На первом этаже нет пола, то есть бетонный фундамент полностью виден. Наверху – ситуация похожая. На стенах также открыта кирпичная кладка. Везде нужен ремонт.



В доме нет пола / Фото Jam Press

Хотя этот дом требует полного ремонта, возможность восстановить его былую красоту есть. Это действительно редкая возможность. Разрешение на строительство дома уже предоставлено,

– говорит агент по недвижимости Чарльз Стюарт.

Раньше в доме была прихожая, откуда был доступ к туалету, кухне, гостиной, столовой. Также были четыре спальни и семейная ванная.



Все нуждается в ремонте / Фото Jam Press

У дома есть небольшой сад, который можно расширить. Также поблизости можно обустроить автостоянку.