В доме отсутствует достаточно важная деталь, которая может оттолкнуть некоторых покупателей – здесь нет пола. Да и вообще в доме нужно сделать почти все.
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Семейный дом требует ремонта
Здесь есть большая гостиная, столовая с кухней, а также кабинетом и подсобным помещением внизу. На первом этаже размещены четыре спальни среднего размера и две ванные комнаты – так что не будет лишних споров относительно утренней рутины.
На первом этаже нет пола, то есть бетонный фундамент полностью виден. Наверху – ситуация похожая. На стенах также открыта кирпичная кладка. Везде нужен ремонт.
В доме нет пола / Фото Jam Press
Хотя этот дом требует полного ремонта, возможность восстановить его былую красоту есть. Это действительно редкая возможность. Разрешение на строительство дома уже предоставлено,
– говорит агент по недвижимости Чарльз Стюарт.
Раньше в доме была прихожая, откуда был доступ к туалету, кухне, гостиной, столовой. Также были четыре спальни и семейная ванная.
Все нуждается в ремонте / Фото Jam Press
У дома есть небольшой сад, который можно расширить. Также поблизости можно обустроить автостоянку.