Житло за ціною ділянки: який будинок продають на Одещині за 5 тисяч доларів

У селі Широке Одеської області продають будинок всього за 5 тисяч доларів. Він розташований у чарівному місці – за кілька хвилин ходьби до Тилігульського лиману.

Автор оголошення на OLX пише, що будинок продають разом з ділянкою площею 12 соток. Житло пропонує сам власник, без посередників, передає Нерухомість 24.

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Будинок за 5 тисяч доларів з виглядом на лиман

Житло площею 149 квадратних метрів вміщує п'ять кімнат. Це двоповерхова дача з твердопаливним котлом та проведеною електрикою.

Будинок за дуже низьку ціну / Фото OLX

На сайті опублікували фото будинку лише зовні, тому не зрозуміло, у якому він стані. Відомо, що житло без меблів та побутової техніки, тому ціна за купівлю будинку – лише початкова витрата майбутніх власників.

Вигляд на лиман / Фото OLX

Також автор оголошення вказує про наявність підвалу, колодязя та гаража. До найближчого міста треба проїхати 40 кілометрів, а до Одеси – 60 кілометрів.

Дача за 20 метрів від моря

Це не єдине житло, яке продають на Одещині за смішною ціною. Кілька тижнів тому в самому місті пропонували дачу за 13 тисяч доларів.

Це дуже низька ціна загалом, а за будиночок, що розташований за 20 метрів від моря, – взагалі копійки.