Автор объявления на OLX пишет, что дом продают вместе с участком площадью 12 соток. Жилье предлагает сам владелец, без посредников, передает Недвижимость 24.
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Дом за 5 тысяч долларов с видом на лиман
Жилье площадью 149 квадратных метров вмещает пять комнат. Это двухэтажная дача с твердотопливным котлом и проведенным электричеством.
Дом за очень низкую цену / Фото OLX
На сайте опубликовали фото дома только снаружи, поэтому не понятно, в каком он состоянии. Известно, что жилье без мебели и бытовой техники, поэтому цена за покупку дома – только начальный расход будущих владельцев.
Вид на лиман / Фото OLX
Также автор объявления указывает о наличии подвала, колодца и гаража. До ближайшего города надо проехать 40 километров, а до Одессы – 60 километров.
Дача в 20 метрах от моря
Это не единственное жилье, которое продают в Одесской области по смешной цене. Несколько недель назад в самом городе предлагали дачу за 13 тысяч долларов.
Это очень низкая цена в целом, а за домик, что расположен в 20 метрах от моря, – вообще копейки.