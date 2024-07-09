Найдешевший будинок у Британії: чому це житло продають всього за 5 тисяч доларів
Джерело:CNN
Будинок із власним садом і величезною вітальнею продають всього за 4 тисячі фунтів, тобто приблизно за 5 тисяч доларів. Його назвали найдешевшим у Британії, адже нижчої ціни на ринку не знайти.
Будинок розташований у селі Чопвелл, поблизу Ньюкасла. Його продадуть на онлайн-аукціоні, тобто зазначена ціна не остаточна.
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Що пропонують за 5 тисяч доларів
У будинку є простора вітальня, кухня з виходом у двір, ванна кімната та дві спальні. І хоча його поточний стан інтер'єрів може бажає кращого, капітальний ремонт там не потрібен. Лише трохи фарби, і це житло легко можна перетворити на затишний дім.
Просторий коридор / Фото Jam Press
Ця нерухомість також підійде для тих, хто шукає пасивного заробітку. Агент описує будинок як "чудову інвестиційну власність".
Помешкання розташоване неподалік від Нортумбрійського університету. Це також недалеко від центру міста, тобто власники будуть "близькі до міської суєти".
Якщо будинок захоче купити сім'я з дітьми, то це буде гарний варіант. Агенти кажуть, що житло, по суті, розташоване між чотирма школами. Тобто батьки зможуть обрати дітям найкраще.
Огляд нерухомості можливий, якщо за попереднім записом. Торги завершаться завтра, 10 липня.