Найдешевший будинок у Британії: чому це житло продають всього за 5 тисяч доларів

Будинок із власним садом і величезною вітальнею продають всього за 4 тисячі фунтів, тобто приблизно за 5 тисяч доларів. Його назвали найдешевшим у Британії, адже нижчої ціни на ринку не знайти.

Будинок розташований у селі Чопвелл, поблизу Ньюкасла. Його продадуть на онлайн-аукціоні, тобто зазначена ціна не остаточна.

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Що пропонують за 5 тисяч доларів

У будинку є простора вітальня, кухня з виходом у двір, ванна кімната та дві спальні. І хоча його поточний стан інтер'єрів може бажає кращого, капітальний ремонт там не потрібен. Лише трохи фарби, і це житло легко можна перетворити на затишний дім.



Просторий коридор / Фото Jam Press

Ця нерухомість також підійде для тих, хто шукає пасивного заробітку. Агент описує будинок як "чудову інвестиційну власність".

Ванна кімната потребує оновлення / Фото Jam Press

Помешкання розташоване неподалік від Нортумбрійського університету. Це також недалеко від центру міста, тобто власники будуть "близькі до міської суєти".

Якщо будинок захоче купити сім'я з дітьми, то це буде гарний варіант. Агенти кажуть, що житло, по суті, розташоване між чотирма школами. Тобто батьки зможуть обрати дітям найкраще.

Задній двір / Фото Jam Press

Огляд нерухомості можливий, якщо за попереднім записом. Торги завершаться завтра, 10 липня.