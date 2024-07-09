Дом расположен в деревне Чопвелл, вблизи Ньюкасла. Его продадут на онлайн-аукционе, то есть указанная цена не окончательная.

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Что предлагают за 5 тысяч долларов

В доме есть просторная гостиная, кухня с выходом во двор, ванная комната и две спальни. И хотя его текущее состояние интерьеров может желает лучшего, капитальный ремонт там не нужен. Лишь немного краски, и это жилье легко можно превратить в уютный дом.



Просторный коридор / Фото Jam Press

Эта недвижимость также подойдет для тех, кто ищет пассивного заработка. Агент описывает дом как "замечательную инвестиционную собственность".

Ванная комната нуждается в обновлении / Фото Jam Press

Помещение расположено неподалеку от Нортумбрийского университета. Это также недалеко от центра города, то есть владельцы будут "близки к городской суете".

Если дом захочет купить семья с детьми, то это будет хороший вариант. Агенты говорят, что жилье, по сути, расположено между четырьмя школами. То есть родители смогут выбрать детям лучшее.

Задний двор / Фото Jam Press

Осмотр недвижимости возможен, если по предварительной записи. Торги завершатся завтра, 10 июля.