Будинок за 7 тисяч доларів: доступна нерухомість у Великій Британії

Ринок нерухомості Великої Британії інколи вражає своїми цінами. Але інколи після ретельного пошуку можна натрапити і на цілком привабливі варіанти.

Будинки на суму меншу за 6 тисяч доларів у казковій Великій Британії – не фантазії, а реальність. Звичайно, деякі з них потребують ремонту, проте загалом це гарні та затишні будиночки, які випромінюють англійський стиль.

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Дім у графстві Дарем, 7 тисяч доларів

Не часто ви зустрічаєте будинок на продаж, який коштує менше, ніж вживаний автомобіль. З орієнтовною ціною всього 6700 доларів цей будинок виглядає чудовою пропозицією. Тут є дві спальні, ванна кімната, вітальня та сад.

Дешевий дім / Фото loveproperty

Попри похмурий фасад, інтер’єр не потребує капітального ремонту. У вітальні є каміні стеля з балками.

Оселя за низькою ціною / Фото loveproperty

Будинок у Дербіширі, 39 тисяч доларів

Цей двоквартирний будинок з червоної цегли в тихій частині Ріплі в Дербіширі має привабливу ціну. Попереду є брукована доріжка, а також невеликий сад. У будинку розташовані три напрочуд великі спальні.

Дім за ціною квартири / Фото loveproperty

Хоча інтер’єр потребує модернізації, пропоновані житлові приміщення великі та просторі. Окрім цієї великої вітальні є кухня, підсобне приміщення та сімейна ванна кімната на верхньому поверсі.

Нерухомість – популярний актив серед інвесторів різного рівня. Правильно зайти на ринок допоможе Корпорація Нерухомості РІЕЛ , яка за 19 років діяльності успішно реалізувала понад 60 об'єктів.

Внутрішнє облаштування / Фото loveproperty

Котедж у Норфолку, 40 тисяч доларів

Норфолк стає дедалі популярнішим серед лондонців, які хочуть втекти від гамору великого міста на кілька днів. Саме тому такі об’єкти нерухомості як цей сільський котедж завжди варті уваги. Дім розташований у селі Стоу-Брідж, лише за 10 хвилин їзди від міста Даунхем-Маркет та залізничного вокзалу. Тут є простір як для відпочинку, так і для приміських ринків.

Затишна локація / Фото loveproperty