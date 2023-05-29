Будинок за 70 тисяч доларів: чому це житло в Австралії таке дешеве

Дім у Порт-Огасті продають всього лише за 70 тисяч доларів. Будинок доволі чарівний, але тут є підступ.

На ринку з орієнтовною ціною в 70 тисяч доларів нерухомість продається в стані "така, як є". Цей будинок 1940 року лише частково відремонтований, тобто він потребує ще багато вкладень.

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Гарний будинок, але він потребує ремонту

Агентка з продажу Чармейн Бадд розповіла, що власниками житла є сім'я вже не одне десятиліття. Вони розпочали ремонт, але більше не мають можливості продовжувати його. Тому власники вирішили продати будинок.

Будинок, який займає площу 808 метрів квадратних має три спальні, пральню, ванну кімнату, відкриту кухню та вітальню, а також веранду.

У домі треба зробити ремонт / Фото Realestate

Агентка з продажу каже, що будинок буде гарною можливістю для когось, оскільки такі об’єкти, які коштують менше ніж 100 тисяч доларів США нечасто з'являлися на ринку. Бадд зізнається, що її "завалили" запитами з моменту появи житла на ринку.

"Житлом цікавилися люди звідусіль, але зараз переважно місцеві жителі", – сказала агентка з продажу.

Середня ціна будинку в Порт-Огасті становить 200 500 доларів США. Вартість зафіксували після зростання майже на 18 відсотків за минулий рік.

Будинок продають за 70 тисяч доларів / Фото Realestate