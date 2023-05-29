На рынке с ориентировочной ценой в 70 тысяч долларов недвижимость продается в состоянии "такая, как есть". Этот дом в 1940 году частично отремонтирован, то есть он требует еще много вложений.

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Хороший дом, но он нуждается в ремонте

Агент по продажам Чармейн Бадд рассказала, что владельцами жилья являются семья уже не одно десятилетие. Они приступили к ремонту, но больше не имеют возможности продолжать его. Потому владельцы решили продать дом.

Дом, который занимает площадь 808 квадратных метров, имеет три спальни, прачечную, ванную комнату, открытую кухню и гостиную, а также веранду.

В доме нужно сделать ремонт / Фото Realestate

Агент по продаже говорит, что дом будет хорошей возможностью для кого-то, поскольку такие объекты, которые стоят менее 100 тысяч долларов США, нечасто появлялись на рынке. Бадд признается, что ее "завалили" запросами с момента появления жилья на рынке.

"Жилищем интересовались люди отовсюду, но сейчас преимущественно местные жители", – сказала агент по продажам.

Средняя цена дома в Порт-Огасте составляет 200 500 долларов США. Стоимость была зафиксирована после роста почти на 18 процентов за прошлый год.

Дом продают за 70 тысяч долларов / Фото Realestate