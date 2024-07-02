Творіння відомого архітектора: який вигляд має унікальний будинок в усамітненому місці

У Мічигані продають особливий будинок, який можна впевнено назвати архітектурною перлиною. Його спроєктував відомий американський архітектор-новатор Френк Ллойд Райт.

Востаннє житло продавали у 2012 році. Теперішні власники реставрували будинок, вклавши в нього аж 800 тисяч доларів. А купити будинок можна за 1,85 мільйона доларів.

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Унікальний будинок за проєктом славнозвісного архітектора

Будинок площею 230 квадратних метрів розташований у місті Каламазу. На фото видно, що довкола його оточують високі дерева, що робить ділянку максимально приватною. Житло вміщує три спальні та дві ванні кімнати, а також кухню, вітальню з обідньою зоною та великий ґанок.

Френк Ллойд Райт розробив власний усонівський стиль в архітектурі, тому всі його творіння мають спільні особливості. Це, зокрема, відкрите планування, велика кількість вікон, зовнішні стіни з бетонних блоків та плоский дах.

Інтер'єр в усонівському стилі / Фото Realtor

Площа земельної ділянки, на якій розташований будинок має 2,3 гектара. Агент з нерухомості каже, це найбільш приватний будинок з усіх усонівських. Коли заїжджаєш туди, то здається, наче це в селі.

Вартість житла здається дуже високою, бо це ще й другий найдорожчий будинок у місті. Та оскільки житло спроєктував славнозвісний архітектор, то вона насправді навіть низька. Адже минулої осені два будинки Райта в іншому місті Мічигану продали за 4,5 мільйона доларів.

Відомо, що цей унікальний будинок у Каламазу внесли до Національного реєстру історичних місць у 2022 році.