Последний раз жилье продавали в 2012 году. Нынешние владельцы реставрировали дом, вложив в него аж 800 тысяч долларов. А купить дом можно за 1,85 миллиона долларов.

Обратите внимание Как часть природы: вы должны увидеть этот зеркальный дом в Вермонте

Уникальный дом по проекту знаменитого архитектора

Дом площадью 230 квадратных метров расположен в городе Каламазу. На фото видно, что вокруг его окружают высокие деревья, что делает участок максимально частным. Жилье вмещает три спальни и две ванные комнаты, а также кухню, гостиную с обеденной зоной и большое крыльцо.

Фрэнк Ллойд Райт разработал собственный усоновский стиль в архитектуре, поэтому все его творения имеют общие особенности. Это, в частности, открытая планировка, большое количество окон, внешние стены из бетонных блоков и плоская крыша.

Интерьер в усоновском стиле / Фото Realtor

Площадь земельного участка, на котором расположен дом имеет 2,3 гектара. Агент по недвижимости говорит, это наиболее частный дом из всех усоновских. Когда заезжаешь туда, то кажется, как будто это в деревне.

Стоимость жилья кажется очень высокой, потому что это еще и второй самый дорогой дом в городе. Но поскольку жилье спроектировал знаменитый архитектор, то она на самом деле даже низкая. Ведь прошлой осенью два дома Райта в другом городе Мичигана продали за 4,5 миллиона долларов.

Известно, что этот уникальный дом в Каламазу внесли в Национальный реестр исторических мест в 2022 году.