Це житло 1980 року ідеальне для тих, хто хоче усамітнися на природі. Якби не високий дах перед будинком, воно взагалі було б непомітним. Зараз це унікальне помешкання продають за 699 ​​тисяч доларів.

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Будинок-землянка в глухій лісистій місцевості

Будинок має 160 квадратних метрів затишної житлової площі. У помешканні облаштували три спальні, вітальню з плетеною піччю для додаткового опалення, кухню, окрему їдальню та ванну кімнату. Словом, там є все для комфортного відпочинку чи проживання.

Серед останніх оновлень в будинку – заміна підлоги, встановлення сонячних панелей і нового освітлення та купівля генератора. Завдяки правильному плануванню, в помешкання проникає багато природного світла.

Затишний інтер'єр з використанням дерев'яної обробки / Фото Realtor

Агент з продажу каже, що це житло буде ідеальним для пари або сім'ї з маленькими дітьми, адже місця там вже не так і багато.

Помешкання розташоване лише за 15 хвилин від відомого Дартмутського коледжу. Також неподалік є медичний центр і торгові точки, де можна закуповувати все необхідне для проживання. Та найбільшою перевагою цього місця є, звичайно, що навколишня природа, яка прекрасна в будь-яку пору року.