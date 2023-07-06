Земний корабель: максимально дивне житло, що не схоже на жодний будинок

Дім у Трес-П'єдрас, Нью-Мексико розробили для усамітненого життя. Він справді особливий, схожого ви не знайдете, мабуть, ніде.

Хоча екстер'єр будинку земного корабля зливається з навколишнім середовищем, його барвистий інтер'єр одразу впадає у вічі. Та головне, що житло продають за непогану ціну – 399 тисяч доларів. Та його головна перевага в тому, що власникам не потрібно буде платити за комунальні.

Зверніть увагу Місце для людей, які прагнуть більшого: КН РІЕЛ розпочала продаж квартир у ЖК Maxima Residence

Інтер'єр вражає кольорами та формами

Цей будинок площею 130 квадратних метріввміщує одну спальню та ванну кімнату. Сонячні батареї забезпечують дім електроенергію. На даху встановлений водозбірник з цистерною на 5000 галонів.

Будинок на земному кораблі побудували з природних і перероблених матеріалів і розробили таким чином, щоб він був екологічним.

Тут зможе жити не кожен / Фото Алісії Бомхоф

"Коли я вперше побачила його, то подумала, що це найкрасивіший земний корабель. Зовнішній вигляд прекрасний. Це чудове місце, звідки відкривається панорамний вид на гори навколо", – поділилася агентка з продажу Алісія Бомхоф.

Концепція полягає в тому, щоб працювати з природою, а не проти неї. "Ви просто живете трохи простіше. Ви маєте всі ті самі зручності, що й люди в звичайних будинках але не платите за них щомісяця", – розповіла агентка.