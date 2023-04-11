Найдорожчий будинок округу Колумбія: скільки коштує дім, де жила Жаклін Кеннеді

Будинок розташований у Вашингтоні продають за величезну суму. Колись там тимчасово жила дружина Джона Кеннеді – Жаклін.

Маєток площею 1427 квадратних метрів охоплює три ділянки. Він з'явився на ринку за 26,5 мільйона доларів.

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Будинок з історією

Жаклін Кеннеді купила будинок невдовзі після вбивства президента. Вона з сім'єю переїхала в цей будинок у лютому і залишилася тут до вересня.

Це було надто галасливе, з туристичними автобусами, місто, куди приїжджали весь час. Засоби масової інформації створили шоу, тож саме тоді вона вирішила перевезти сім'ю до Нью-Йорка,

– каже агент з лістингу Джонатан Тейлор.

Те, що колись було трьома окремими будинками, об'єднали в одну власність. Історична резиденція вміщує 13 спалень і 13 ванних кімнат.

В оголошенні зазначено, що цегляний будинок став "сучасним виставковим майданчиком, який включає найвищу якість дизайну, оздоблення та обробки".

У маєтку збереглися історичні деталі / Фото Realtor

Основний люкс розміщений на другому поверсі, вміщує гідромасажну ванну та власний балкон із видом на сад. Ще чотири спальні з окремими ванними кімнатами розташовані на третьому поверсі, де є оглядовий майданчик. Сусідний цегляний будинок пропонує додаткові три спальні та три ванні кімнати. Третя резиденція додає ще п'ять спалень і три ванни. Також є гараж на три машини.

Є п'ять місць, де з'єднуються три будинки. Агент з лістингу каже, що це досить важко уявити.