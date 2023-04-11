Имение площадью 1427 квадратных метров охватывает три участка. Он появился на рынке за 26,5 миллионов долларов.

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Дом с историей

Жаклин Кеннеди купила дом вскоре после убийства президента. Она с семьей переехала в этот дом в феврале и осталась здесь до сентября.

Это был слишком шумный, с туристическими автобусами, город, куда приезжали все время. Средства массовой информации создали шоу, поэтому именно тогда она решила перевезти семью в Нью-Йорк,

– говорит агент по листингу Джонатан Тейлор.

То, что когда-то было тремя отдельными домами, объединили в одну собственность. Историческая резиденция включает 13 спален и 13 ванных комнат.

В объявлении отмечено, что кирпичный дом стал "современной выставочной площадкой, включающей высокое качество дизайна, отделки".

В имении сохранились исторические детали / Фото Realtor

Основной люкс расположен на втором этаже, вмещает гидромассажную ванну и балкон с видом на сад. Еще четыре спальни с отдельными ванными комнатами расположены на третьем этаже, где есть смотровая площадка. Соседний кирпичный дом предлагает дополнительные три спальни и три ванные комнаты. Третья резиденция прибавляет еще пять спален и три ванны. Также есть гараж на три машины.

Есть пять мест, где соединяются три дома. Агент по листингу говорит, что это достаточно сложно представить.