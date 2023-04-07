Mountain Modern: погляньте на приклад сучасного будинку зі скла та міді

Будиночок у Західній Вірджинії є прикладом нового та сучасного типу житла. Він збудований за допомогою скла та міді.

Фасад будиночка у Хеджесвіллі є справді унікальним. Адже він начебто зникає в лісі й поступається місцем захопливим краєвидам зі зворотного боку.

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Сучасний будинок зі скла та міді

"Будинок спроєктував Тревіс Прайс. Вся його архітектура розроблена таким чином, щоб ви стали одним цілим з природою", – пояснює агентка з лістингу Джина Вуд.

Будівництво тривало три роки та було завершено у 2012 році. "З кожної кімнати відкривається вражаючий краєвид. Також там є внутрішній дворик на даху. Це дуже красиво", – додає Вуд.

Позаду є дворики / Фото Free Spirit Photography

По один бік будинку розташована основна спальня разом з кухнею, їдальнею та житловою зоною. Дві інші спальні розташовані на протилежному боці в окремій структурі.

Помешкання з панорамними вікнами та світлим інтер'єром / Фото Free Spirit Photography

Всередині є невеликий скляний міст, і на одну-дві миті ви фактично опиняєтеся надворі. Все це частина ідеї хоча б на хвилинку дати відчуття того, що ви справді перебуваєте в єдності з природою,

– розповідає агентка з лістингу.

Скляний місток у будиночку / Фото Free Spirit Photography

Також у будиночку є гаражі, один з яких наразі облаштований під житлове приміщення. Там є зарядний пристрій для авто, зона відпочинку, ванна й телевізор. Будинок продають за 1,5 мільйона доларів.