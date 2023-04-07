Фасад домика в Хеджесвилле действительно уникален. Ведь он словно исчезает в лесу и уступает место увлекательным пейзажам с обратной стороны.

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Современный дом из стекла и меди

"Дом спроектировал Тревис Прайс. Вся его архитектура разработана таким образом, чтобы вы стали одним целым с природой", – объясняет агентка по листингу Джина Вуд.

Строительство длилось три года и было завершено в 2012 году. "Из каждой комнаты открывается впечатляющий вид. Также там есть внутренний дворик на крыше. Это очень красиво", – добавляет Вуд.

Позади есть дворики / Фото Free Spirit Photography

По одну сторону дома расположена основная спальня вместе с кухней, столовой и жилой зоной. Две другие спальни расположены на противоположной стороне в отдельной структуре.

Апартаменты с панорамными окнами и светлым интерьером / Фото Free Spirit Photography

Внутри есть небольшой стеклянный мост, и на один-два мгновения вы фактически оказываетесь на улице. Все это часть идеи хотя бы на минутку дать ощущение того, что вы действительно находитесь в единстве с природой,

– рассказывает агент по листингу.

Стеклянный мостик в домике / Фото Free Spirit Photography

Также в домике есть гаражи, один из которых в настоящее время обустроен под жилое помещение. Там есть зарядное устройство для авто, зона отдыха, ванная и телевизор. Дом продают за 1,5 миллиона долларов.