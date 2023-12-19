Які області є лідерами за обсягом будівництва квартир в Україні

В Україні протягом січня-вересня 2023 року почали будувати 50 тисяч нових квартир, що набагато менше, ніж за останні роки. Лідерами за обсягом будівництва є Київщина та ще два західні регіони.

У 2022-му за перші три квартали цей показник становив 78 тисяч, а у 2021-му він взагалі наближувався до 145 тисяч квартир. Тобто зараз обсяг будівництва справді низький.

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Де найактивніше будують квартири

Київська область – 9 220 майбутніх квартир (5 370 у багатоквартирних будинках);

Львівська область – 7 651 квартира (5 800 у багатоквартирних будинках);

Івано-Франківська область – 5 992 квартири (4 913 у багатоквартирних будинках).

На четвертому місці опинися сама столиця із загальною кількістю у 3374 квартири (майже всі – у багатоквартирних будинках).

Варто зазначити, що в прифронтових областях – Луганській, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Сумській – будівництво зараз зупинилося. Інформації щодо Чернігівської, Харківської, Запорізької областей немає.

За площею майбутніх будівель лідирує Львівська область. На території Львівщини почали зводити понад 579 тисяч квадратних метрів нового житла. Середній розмір квартири – 98 "квадратів". У Києві це, наприклад, 84 квадратних метри.

Які ціни на житло в Черкасах

Квадратний метр у новобудові в середньому коштує 650 доларів. Проте місцевий рієлтор каже, що можна знайти й бюджетніші варіанти, наприклад "хрущовки". Однокімнатні квартири такого типу коштують від 18 до 30 тисяч доларів залежно від стану й поверху.

Найбільший попит у Черкасах зараз на нові однокімнатні квартири. Вони коштують приблизно до 40 – 45 тисяч доларів. З початку року вартість таких помешкань в середньому зросла від 15 до 25 відсотків.