В 2022 за первые три квартала этот показатель составлял 78 тысяч, а в 2021 он вообще приближался к 145 тысяч квартир. То есть сейчас объем строительства действительно низок.

Обратите внимание Защитные сооружения в новостройках: повлияют ли укрытие на стоимость квартир и сроки сдачи объекта

Где активнее всего строят квартиры

Киевская область – 9220 будущих квартир (5370 в многоквартирных домах);

Львовская область – 7651 квартира (5800 в многоквартирных домах);

Ивано-Франковская область - 5992 квартиры (4913 в многоквартирных домах).

На четвертом месте окажусь сама столица с общим количеством в 3374 квартиры (почти все – в многоквартирных домах).

Следует отметить, что в прифронтовых областях – Луганской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Сумской – строительство сейчас остановилось. Информации о Черниговской, Харьковской, Запорожской областях нет.

По площади будущих построек лидирует Львовская область. На территории Львовщины начали строить более 579 тысяч квадратных метров нового жилья. Средний размер квартиры – 98 "квадратов". В Киеве это, например, 84 квадратных метра.

Какие цены на жилье в Черкассах

Квадратный метр в новостройке в среднем стоит 650 долларов. Однако местный риелтор говорит, что можно найти и более бюджетные варианты, например "хрущевки". Однокомнатные квартиры такого типа стоят от 18 до 30 тысяч долларов в зависимости от состояния и этажа.

Наибольший спрос в Черкассах сейчас на новые однокомнатные квартиры. Они стоят примерно до 40-45 тысяч долларов. С начала года стоимость таких жилья в среднем выросла от 15 до 25 процентов.