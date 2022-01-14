Некомерційна група Habitat for Humanity нещодавно уклала партнерську угоду з компанією Alquist, яка займається 3D-друком. В рамках партнерства компанії запустили проєкт створення житла для мешканки Вільямсбурга Ейпріл Спрінгфілд.

Читайте також З оздобленням чи без: яку квартиру купити, щоб заощадити час та кошти

Друк бетонного фундаменту та конструкцій для каркаса трикімнатного будинку з двома ванними кімнатами, загальною площею 111 метрів квадратних, зайняв лише 12 годин.

Доступне житло

Будинок, надрукований на 3D-принтері / Фото SWNS

Програма Habitat for Humanity покликана забезпечити населення доступним житлом, яке не вимагає серйозних затрат часу. У зведенні залучені самі клієнти, спонсори та волонтери.

Ейпріл Спрінгфілд, яка долучилася до проєкту цього року, розповідає, що команда, яка працювала над її майбутнім житлом витратила сумарно 300 годин на реалізацію конструкції та облаштування інтер'єру. Цього місяця вона та її 13-річний син заїхали у новий будинок.

Будинок, надрукований на 3D-принтері / Фото SWNS

Програма запропонувала Спрінгфілд іпотеку, яка передбачає виплату 30 відсотків з кожного офіційного доходу. Згодом ці кошти використають для будівництва інших доступних будинків у США.

Інтер'єр будинку, надрукованого на 3D-принтері / Фото SWNS

Крім іншого, Спрінгфілд надали власний 3D-принтер, який допоможе надрукувати нові дверні ручки, розетки чи інші деталі у разі їх пошкодження.

Інтер'єр будинку, надрукованого на 3D-принтері / Фото SWNS

Розробники програми зазначають, що будинок повністю безпечний для навколишнього середовища, а використання бетону, надрукованого на 3D-принтері, може знизити вартість будівництва до 15% за метр квадратний. До того ж він забезпечує якісну ізоляцію, знижуючи вартість опалення.

Інтер'єр будинку, надрукованого на 3D-принтері / Фото SWNS