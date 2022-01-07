Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на портал zagorodna. Зібрали найважливіше.
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Здебільшого це компактні містечка з кількох будинків, які зводять забудовники-фізособи у форматі індивідуального будівництва на невеликих ділянках землі площею від 5 до 30 соток.
Формати заміського житла
Покупцеві пропонується вибір з асортименту заміських форматів нерухомості: таунхауси, котеджі, дуплекси або ділянки під приватну забудову.
За даними ресурсу, за минулий рік зросла кількість:
- дуплексів – на 61,5%;
- таунхаусів – на 45%;
- котеджів – на 29,5%.
За словами директора консалтингової компанії "РеалЕкспо" і порталу zagorodna Віктора Коваленка, темпи виходу на ринок нових проєктів прискорилися в рази.
Якщо у 2020 році на ринок протягом місяця виходило по 8 нових проєктів, то у 2021-му – по 23 проєкти,
– повідомив експерт.
Де найактивніше зводять приватні будинки
Найактивніше освоюються такі напрями у столичному регіоні:
- Києво-Святошинський напрямок (зростання на 47%): з 286 до 421 котеджних містечок за рік;
- Бучанський район (зростання на 93%): з 33-х до 64 котеджних містечок за рік;
- Ірпінський напрямок (зростання на 61%): з 54 до 87 котеджних містечок за рік;
- Бориспільський район (зростання на 33%): з 57 до 76 котеджних містечок за рік.
Раніше ми розповідали про українських зірок, які переїхали у приватні будинки під Києвом.