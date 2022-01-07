Бум на заміські будинки під Києвом: де та яке житло зводять найчастіше

Нині у Київській області налічується 1 020 котеджних містечок. Це на 276 об'єктів більше, ніж в аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на портал zagorodna. Зібрали найважливіше.

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Здебільшого це компактні містечка з кількох будинків, які зводять забудовники-фізособи у форматі індивідуального будівництва на невеликих ділянках землі площею від 5 до 30 соток.

Формати заміського житла

Покупцеві пропонується вибір з асортименту заміських форматів нерухомості: таунхауси, котеджі, дуплекси або ділянки під приватну забудову.

За даними ресурсу, за минулий рік зросла кількість:

дуплексів – на 61,5%;

таунхаусів – на 45%;

котеджів – на 29,5%.

За словами директора консалтингової компанії "РеалЕкспо" і порталу zagorodna Віктора Коваленка, темпи виходу на ринок нових проєктів прискорилися в рази.

Якщо у 2020 році на ринок протягом місяця виходило по 8 нових проєктів, то у 2021-му – по 23 проєкти,

– повідомив експерт.

Де найактивніше зводять приватні будинки

Найактивніше освоюються такі напрями у столичному регіоні:

Києво-Святошинський напрямок (зростання на 47%): з 286 до 421 котеджних містечок за рік;

напрямок (зростання на 47%): з 286 до 421 котеджних містечок за рік; Бучанський район (зростання на 93%): з 33-х до 64 котеджних містечок за рік;

(зростання на 93%): з 33-х до 64 котеджних містечок за рік; Ірпінський напрямок (зростання на 61%): з 54 до 87 котеджних містечок за рік;

(зростання на 61%): з 54 до 87 котеджних містечок за рік; Бориспільський район (зростання на 33%): з 57 до 76 котеджних містечок за рік.

, що станом на 1 січня вартість квадрата у новобудовах під Києвом збільшилася в середньому на 300 гривень – з 20 900 до 21 200 гривень.

Раніше ми розповідали про українських зірок, які переїхали у приватні будинки під Києвом.