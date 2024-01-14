Скільки коштують розкішні особняки за бюджетною ціною у США: 5 цікавих варіантів

Місцеві рієлтори кажуть, що знайти чудовий особняк за шестизначну суму в США дуже важко. Тому ці п'ять варіантів є справжніми знахідками на ринку.

Усі п'ять казкових особняків на ринку, що за ціною менш ніж 1 мільйон доларів, вражають. Деякі з них навіть історичні. Зрештою, усі вони були оновлені чи відреставровані або з самого початку міцно побудовані.

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Грін-Бей, штат Вісконсин

Ціна: 789 900 доларів

Велична садиба 1926 року площею 835 квадратних метрів. Вона розташована в самому серці престижного парку Астор. Цей особняк складається з п'яти спалень і чотирьох ванних кімнат, а також є вітальня, більярдна кімната й спа.

Величний особняк у Вісконсині / Фото Realtor

Саффолк, штат Вірджинія

Ціна: 799 тисяч доларів

Цей палац із колонами побудували у 1914 році. Він має чудове переднє фоє з широкими сходами, 4-метрові стелі та дивовижне світлове вікно зі свинцевим склом Тіффані.

У будинку є дев'ять спалень і п'ять ванних кімнат на 740 квадратних метрах елегантної житлової площі.

Розкішний палац у Вірджинії / Фото Realtor

Дженкінтаун, штат Пенсильванія

Ціна: 999 тисяч доларів

Цей розкішний кам'яний особняк побудували у 1930-х роках. Він має шість спалень і чотири ванні кімнати. Житлова площа особняка – 675 квадратних метрів. Хоча особняк вже кілька разів реставрували, в ньому досі залишилися кришталеві люстри, барвисті вітражі, розкішна ліпнина та оригінальні каміни того часу.

Кам'яний особняк у невеликому містечку Пенсильванії / Фото Bright MLS

Флорала, штат Алабама

Ціна: 940 тисяч доларів

Цей вікторіанський будинок королеви Анни 1910 року зберіг 95% своєї первісної пишності. Там кожна деталь відполірована до блиску. Особняк площею 650 квадратних метрів вміщує п'ять спалень та дві ванні кімнати.

Надворі є басейн і додатковий будиночок для відпочинку з прекрасною кухнею та їдальнею.

Вікторіанський особняк в одному з містечок Алабами / Фото Realtor

Суаміко, штат Вісконсин

Ціна: 924 900 доларів

Найновіший з переліку цегляний особняк побудували у 1995 році. Він розташований на двох ландшафтних ділянках і має 690 квадратів житлової площі. Будинок вміщує п'ять спалень, кілька ванних, кухню домашній кінотеатр і медіакімнату та ігрову кімнату.

Єдиний особняк, що розташований у селищі / Фото Realtor