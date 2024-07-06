"Скляна коробка": чому цей чарівний будинок з вишуканим інтер'єром так назвали

У містечку Берлінгтон, що в Коннектикуті продають чудовий будинок 1956 року, який нещодавно "переосмислив" лондонський аріхтектор. І хоч житло справді дуже привабливе, його називають "скляною коробкою".

Річ у тім, що стіни в будинку зроблені здебільшого зі скла. Дах у нього плоский, тому зовні житло нагадує коробку. Зараз це чарівне помешкання продають за 1,5 мільйона доларів.

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Чарівний будинок зі скляними стінами серед лісу

Будинок площею 220 квадратів вміщує дві спальні, кухню-вітальню та велику ванну кімнату. Він розташований у приватному місці, на чудовій лісистій ділянці.

Будинок був спроєктований як скляна коробка не просто так. Уся ідея в тому, щоб власники почувалися частиною природи та навколишнього середовища. Попередні господарі були ботаніками, тому дерева та насадження тут дуже особливі,

– сказав агент з нерухомості.

Біла дубова підлога, нові міжкімнатні двері та сантехніка, оновлене електропостачання – це те, що замінювали тут нещодавно. На кухні тепер є дизайнерські шафи, мармуровий острів у формі водоспаду та першокласна техніка. А в основній спальні облаштували ванну й тропічний душ.

Сучасний інтер'єр у мінімалістському стилі / Фото Kevin Gallenford

Для додаткового зберігання в будинку є підвал і навіть прибудований гараж, де можуть поміститися два авто. А для відпочинку – дві тераси, звідки можна милуватися лісом і насолоджуватися спокоєм.

Приватний будинок розташований поблизу багатьох пішохідних і велосипедних маршрутів Берлінгтона, місць для риболовлі та мальовничих парків. Словом, ідеальне місце, що "пахне" безтурботністю.