Дело в том, что стены в доме сделаны в основном из стекла. Крыша у него плоская, поэтому внешне жилье напоминает коробку. Сейчас это волшебное помещение продают за 1,5 миллиона долларов.

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Волшебный дом со стеклянными стенами среди леса

Дом площадью 220 квадратов вмещает две спальни, кухню-гостиную и большую ванную комнату. Он расположен в частном месте, на прекрасном лесистом участке.

Дом был спроектирован как стеклянная коробка не просто так. Вся идея в том, чтобы владельцы чувствовали себя частью природы и окружающей среды. Предыдущие хозяева были ботаниками, поэтому деревья и насаждения здесь очень особенные,

– сказал агент по недвижимости.

Белый дубовый пол, новые межкомнатные двери и сантехника, обновленное электроснабжение – это то, что заменяли здесь недавно. На кухне теперь есть дизайнерские шкафы, мраморный остров в форме водопада и первоклассная техника. А в основной спальне обустроили ванну и тропический душ.

Современный интерьер в минималистском стиле / Фото Kevin Gallenford

Для дополнительного хранения в доме есть подвал и даже пристроенный гараж, где могут поместиться два авто. А для отдыха – две террасы, откуда можно любоваться лесом и наслаждаться спокойствием.

Частный дом расположен вблизи многих пешеходных и велосипедных маршрутов Берлингтона, мест для рыбалки и живописных парков. Словом, идеальное место, "пахнущее" безмятежностью.