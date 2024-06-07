З краєвидами на гори: у Каліфорнії продають скляний будиночок в усамітненому місці

Скляні будинки мають одну велику перевагу – майже в кожному куточку будинку видно навколишню природу. А якщо житло розташоване на підвищенні в гірській місцевості, як цей будинок у Каліфорнії, то панорама просто розкішна.

Сучасний будинок 2011 року зі скляними стінами нещодавно з'явився на ринку за 1,25 мільйона доларів. Чарівне житло з однією спальнею розташоване в містечку Лейкпорт, Каліфорнія.

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"Шматочок раю" з неймовірними краєвидами

Місцеві рієлтори кажуть, що це не будинок, а справжній "шматочок раю з приголомшливими краєвидами". З місця, де розташований будинок, видно гори Маякамас та озеро Клірлейк. Насолоджуватися панорамою можна навіть зсередини.

Однією з найбільш дивовижних особливостей є скляні стіни від підлоги до стелі. Це приголомшує. Будинок спроєктувала архітекторка з Лос-Анджелеса, яка спеціалізується на мінімалістичному дизайні,

– розповів агент з продажу.

У будинку є гарна сучасна кухня, світла та простора вітальня, яка виходить на велику терасу та ванна кімната. До власності належить також окремий гостьовий будинок, який можна використовувати як домашній офіс чи переоблаштувати на тренажерний зал.

Затишний дизайн інтер'єру, в якому переважає дерево / Фото Realtor

"Замість електрики в помешкання є високоефективні сонячні панелі, встановлені на даху, з окремою батареєю та генератором для надійного живлення", – зауважив агент.

Для відпочинку надворі власники облаштували сауну та поставили бетонну ванну. Нерухомість продають разом із меблями.