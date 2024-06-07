Современный дом 2011 года со стеклянными стенами недавно появился на рынке за 1,25 миллиона долларов. Очаровательное жилье с одной спальней расположено в городке Лейкпорт, Калифорния.
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"Кусочек рая" с невероятными видами
Местные риэлторы говорят, что это не дом, а настоящий "кусочек рая с потрясающими видами". С места, где расположен дом, видны горы Маякамас и озеро Клирлейк. Наслаждаться панорамой можно даже изнутри.
Одной из самых удивительных особенностей являются стеклянные стены от пола до потолка. Это потрясает. Дом спроектировала архитектор из Лос-Анджелеса, которая специализируется на минималистическом дизайне,
– рассказал агент по продажам.
В доме есть хорошая современная кухня, светлая и просторная гостиная, которая выходит на большую террасу и ванная комната. К собственности принадлежит также отдельный гостевой дом, который можно использовать как домашний офис или переоборудовать в тренажерный зал.
Уютный дизайн интерьера, в котором преобладает дерево / Фото Realtor
"Вместо электричества в доме есть высокоэффективные солнечные панели, установлены на крыше, с отдельной батареей и генератором для надежного питания", – заметил агент.
Для отдыха на улице владельцы обустроили сауну и поставили бетонную ванну. Недвижимость продают вместе с мебелью.