Неймовірний екстер'єр: ви тільки погляньте на форми цього пляжного будиночка

Пляжний будинок Midcentury Hamptons в Іст-Гемптоні вражає своїм екстер'єром. Він зовсім не схожий на інші, можливо, через те, що проєкт розробив відомий американський архітектор Ендрю Геллер.

Житло з'явилося на ринку за 2,7 мільйона доларів. Ще в 2014 році нерухомість була в занедбаному стані, та теперішні власники відремонтували його.

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Пляжний будинок з неймовірними деталями

"Будинок повністю відреставрували теперішні власники, беручи до уваги оригінальні плани, намальовані олівцем самим Ендрю Геллером. Вони перетворили Antler House на дім, де можна жити весь рік, додавши сучасні зручності та оновивши його", – розповів агент з лістингу Естебан Гомес.



Оригінальний екстер'єр / Фото Realtor

Ремонт завершили у 2020 році, серед нового – кухня відкритого плану, ванні кімнати та центральне опалення. Власники будинку також замінили всі внутрішні стіни новим кедром. Результат – розкішний будинок на пляжі, який, здається, не старів жодного дня з того часу, як Геллер спроєктував його в 1968 році.

Усередині будинок також дерев'яний / Фото Realtor

Усім подобається, що веранда розташована недалеко від вітальні та обідньої зони. По суті, це продовження вітальні. Вона досить велика, щоб розмістити обідній стіл, два шезлонги для, столик для пікніка та гриль,

– каже Гомес.

Площа ділянки 1,1 акра та бажане розташування роблять дім справжньою знахідкою. Той факт, що він розташований всього за декілька хвилин до пляжу Лоус-Пойнт, є величезним бонусом.