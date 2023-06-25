Жилье появилось на рынке за 2,7 миллиона долларов. Еще в 2014 году недвижимость была в заброшенном состоянии, но нынешние владельцы отремонтировали его.

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Пляжный дом с невероятными деталями

"Дом полностью отреставрировали нынешние владельцы, учитывая оригинальные планы, нарисованные карандашом самим Эндрю Геллером. Они превратили Antler House в дом, где можно жить весь год, добавив современные удобства и обновив его", – рассказал агент по листингу Эстебан Гомес.



Оригинальный экстерьер / Фото Realtor

Ремонт завершили в 2020 году, среди нового – кухня открытого плана, ванная комната и центральное отопление. Владельцы дома также заменили все внутренние стенки новым кедром. Результат – роскошный дом на пляже, который, кажется, не старел ни дня с тех пор, как Геллер спроектировал его в 1968 году.

Внутри дом также деревянный.

Всем нравится, что веранда расположена недалеко от гостиной и обеденной зоны. По сути это продолжение гостиной. Она достаточно велика, чтобы разместить обеденный стол, два шезлонга для, столик для пикника и гриль,

– говорит Гомес.

Площадь участка 1,1 акра и предпочтительное расположение делают дом настоящей находкой. Тот факт, что он расположен всего за несколько минут до пляжа Лоус Пойнт, является огромным бонусом.