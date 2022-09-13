Чехія виділить кошти на будівництво житла для переселенців у Тернополі

Учора, 12 вересня, до Тернополя з робочим візитом завітала чеська делегація. Під час зустрічі було підписано меморандум, мета якого – збудувати житло для внутрішньо переміщених осіб, які вимушено покинули свої домівки через війну.

Міський голова Тернополя Сергій Надал розповів, що підписаний меморандум заплановано реалізувати впродовж двох місяців. Місто виділить земельну ділянку для облаштування житла для внутрішньо переміщених осіб.

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Яку допомогу запропонувала Чехія

Як йдеться на сайті Тернопільської міської ради, чеська сторона забезпечить виготовлення, перевезення й облаштування будинків блокового типу для проживання внутрішньо переміщених осіб.

Як заявив представник Міністерства закордонних справ Чехії Марек Свобода, їхня держава з радістю допоможе містам України, де зараз живуть люди, які були вимушені покинути свої домівки.

Після завершення війни плануємо надати Україні ще більшу допомогу, до прикладу, в галузі енергетики та інфраструктури, щоб разом з тим допомогти Україні наблизитися до Європейського Союзу, а також допомогти українським друзям підвищити рівень життя в країні,

– наголосив він.

Зараз у Тернополі проживає понад 28,2 тисячі офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб.

"Розуміємо, що їхня кількість потенційно може збільшуватись, адже наразі відбувається евакуація мешканців з тих населених пунктів, де під загрозою проведення опалювального сезону", – розповідає міський голова Сергій Надал.

Зараз у місті працює система "Прихисток", є чимало помешкань, які тернополяни надають безкоштовно для проживання переселенців. Крім того, житлом слугують місцеві гуртожитки.