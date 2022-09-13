Мэр Тернополя Сергей Надал рассказал, что подписанный меморандум запланировано реализовать в течение двух месяцев. Город выделит земельный участок для обустройства жилья для внутренне перемещенных лиц.

Читайте также Приобретение в рассрочку и акционные условия: как выгодно купить квартиру от застройщика

Какую помощь предложила Чехия

Как говорится на сайте Тернопольского городского совета, чешская сторона обеспечит изготовление, перевозку и обустройство зданий блокового типа для проживания внутри перемещенных лиц.

Как заявил представитель Министерства иностранных дел Чехии Марек Свобода, их государство с радостью поможет городам Украины, где сейчас живут люди, которые вынуждено покинули свои дома.

После завершения войны планируем оказать Украине еще большую помощь, к примеру, в области энергетики и инфраструктуры, чтобы вместе с тем помочь Украине приблизиться к Европейскому Союзу, а также помочь украинским друзьям повысить уровень жизни в стране.

– подчеркнул он.

Сейчас в Тернополе проживает более 28,2 тысячи официально зарегистрированных внутренне перемещенных лиц.

"Понимаем, что их количество потенциально может увеличиваться, ведь происходит эвакуация жителей из тех населенных пунктов, где под угрозой проведения отопительного сезона", – рассказывает городской голова Сергей Надал.

Сейчас в городе работает система "Прихисток", есть немало помещений, которые тернополяне предоставляют бесплатно для проживания переселенцев. Кроме того, жильем служат местные общежития.