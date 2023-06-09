Черга покупців: чому цей будинок в Австралії викликав такий ажіотаж

Такі будинки не з'являються щодня, та навіть не щороку. Та коли вони трапляються, то викликають фурор. До цього типу належить і житло в передмісті Хобарта, Тасманія.

Будинок на Кларк-авеню продали за 2 мільйони доларів. Це перший продаж у цьому бажаному місці на березі моря з травня минулого року. Таких будинків є лише близько 15, тому натрапити на них і встигнути купити – рідкість.

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Дуже бажані будинки на Кларк-авеню

Директор агентства з нерухомості Стів Яннаракіс описав Кларк-авеню як один із найбажаніших і ексклюзивних районів Тасманії.

"Вотерфронт на Кларк-авеню – це територія, яка завжди приваблива. На ці будинки завжди знайдуться покупці, навіть на тихих ринках. Є дефіцит. І коли щось потрапляє на ринок, як правило, є черга покупців", – розповідає Стів Яннаракіс.

Кожна кімната має свій затишок / Фото Realestate

Це дім із дивовижною історією. Лише кілька жили тут з моменту його побудови в 1800-х роках, у тому числі прем'єр-міністр Тасманії. Останній власник жив тут близько 60 років.

У будинку є шість спалень, три ванні кімнати, великі вітальні, враховуючи центральну офіційну їдальню-вітальню, а також кухню біля води з неформальною вітальнею.

Звідти відкриваються краєвиди на річку Дервент. Наповнені світлом інтер’єри, високі стелі, глибокі карнизи, мармурові та дерев'яні каміни, вітражі, оригінальні столярні вироби з чорного дерева та еркери – тут усе в розкішних деталях.

Дім на березі моря / Фото Realestate