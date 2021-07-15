У Чернівцях подорожчали квартири: на скільки та що купують

У Чернівцях ціни на первинному та вторинному ринках нерухомості підвищилися в середньому на 10 – 15% з початку року. Це пов'язано з кількома факторами.

Серед них – здорожчання будівельних матеріалів та енергоносіїв. Про це розповіла голова Чернівецького міського відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Зоряна Вакарчук.

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Що відбувається на ринку житла у Чернівцях

За словами Зоряни Вакарчук, люди активно вкладають кошти у житло. Причиною є лояльні умови забудовників, які дозволяють внести 15 – 30% від вартості об’єкту, а залишок дозволяють сплачувати протягом усього періоду будівництва.

В новобудови Чернівців інвестують в основному батьки для своїх дітей, заробітчани, інвестори, що заробляють на перепродажі або на здачі квартир в оренду,

– пояснила Вакарчук.

На її думку, це може призвести до зростання цін на нерухомість у Чернівцях. До кінця року воно може скласти до 10%.

Квартири у Чернівцях подорожчали на 10 – 15% з початку року / Фото Pixabay

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Яке житло купують

Понад 40% попиту на вторинному ринку припадає на одно– та двокімнатні квартири.

Вже понад рік в Чернівцях спостерігається неабиякий дефіцит невеликих за площею квартир. Саме цей фактор провокує зростання цін. Крім того, на збільшення вартості нерухомості на вторинному ринку суттєво впливає активний розвиток іпотечного кредитування. Відтак до кінця року в цьому сегменті житла очікується зростання цін в межах 5 – 10%,

– уточнила фахівчиня.

З осені оренда у Чернівцях також може зрости в ціні / Фото Pixabay

За її словами, пропозиція у Чернівцях у 1,5 раза перевищує попит. Однак, якщо говорити про оренду, з осені ціни можуть зрости на 20 – 30%. Це пояснюється поверненням робочих та студентів у місто.